Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan - "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı" (1)
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan - 'Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı' (1) - Son Dakika

Emine Erdoğan - "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı" (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın stantları gezmesi KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın stantları gezmesi KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Emine Erdoğan - Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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