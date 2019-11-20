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Emine Erdoğan - "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı" (1)
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın stantları gezmesi KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın stantları gezmesi KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
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