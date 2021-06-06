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Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Atık Malzemelerden Üretilen Ürünlerin Yer Aldığı Serginin Açılışını Yaptı - Son Dakika

Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Atık Malzemelerden Üretilen Ürünlerin Yer Aldığı Serginin Açılışını Yaptı

06.06.2021 18:22
Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Atık Malzemelerden Üretilen Ürünlerin Yer Aldığı Serginin Açılışını Yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliği kapsamında, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliği kapsamında, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ilçede Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan her bir atığın toplanış ve dönüşüm öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan Emine Erdoğan da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ile Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdikten sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emine Erdoğan'a ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Beyoğlu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında iş birliği yapılan firmalar, Şişhane Meydanı'nda kurulan stantlarda, atık malzemelerin geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, kaynağında ayrı toplanan atık camların kırılıp işlemden geçirilerek yeni ürünlerin üretildiği atölye çalışması gerçekleştirildi. Emine Erdoğan da tarihi belediye binasının balkondan yapılan atölye çalışmalarını izledi.

"Sıfır Atık Belgesi"ni Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a takdim eden Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin Anı Defteri'ni de imzaladı.

Beyoğlu Belediyesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi oldu.

Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Atık Malzemelerden Üretilen Ürünlerin Yer Aldığı Serginin Açılışını Yaptı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Atık Malzemelerden Üretilen Ürünlerin Yer Aldığı Serginin Açılışını Yaptı - Son Dakika


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