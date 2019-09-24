Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü
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ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü. - NEW YORK
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