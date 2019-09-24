Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü
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Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü

43 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.

Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü, System.String[]

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.


Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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