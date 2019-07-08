Emine Erdoğan Bosna Hersek'te
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı gezdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Saraybosna
'daki tarihi Başçarşı'yı gezdi.
Emine Erdoğan, Vildana Caferoviç ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan tarihi Başçarşı'ya geldi.
Burada Caferoviç ile çarşıyı gezen Emine Erdoğan'a Türk ve Boşnak vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Emine Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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