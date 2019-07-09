Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Bosna Hersek'te
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan Bosna Hersek'te

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı.

Emine Erdoğan Bosna Hersek'te, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, psiko-fiziksel yetersizliği bulunan bireylere yönelik yapılan TİKA Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını gerçekleştirdi.
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Aramızdaki güçlü bağlar, elimizdekini paylaşma iştiyakı da veriyor. Özel eğitimde tecrübe paylaşma programı da bu güçlü arzunun mahsulüdür. İnanıyorum ki karşılıklı istifadeler ile bu dostluğu daha da büyüteceğiz. Ülkemizin dostluk eli TİKA, Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği halinde özel eğitim uygulamalarındaki yenilikleri Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor."
Türkiye'de özel ihtiyaçları olan bireyler için yüksek farkındalıkla çalışmalar yapıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnanıyoruz ki bu onların en temel insan hakkıdır, fırsat eşitliğinin gereğidir. Güçlü toplum olmanın yolu, toplumun tüm bireylerinin kendini güçlü hissetmesinden geçer. Bu nedenle özel insanlarımızı toplumsal hayata katmanın yollarını arıyoruz. Onlar için istihdam alanları açıyoruz. İnanıyoruz ki en kalıcı yatırım eğitimdir. Bu bağlamda bu tecrübeleri Afrika'dan Balkanlar'a, tüm dost ülkelere de taşımaya gayret ediyoruz."
Emine Erdoğan, TİKA'nın, Bosna Hersek'te 8 özel eğitim okulu bünyesindeki 16 atölye ile sınıfın tadilat ve donanımını sağladığını hatırlatarak, "Böylelikle çocuklarımızı birçok açıdan geliştirebilirsek engelleri de aşmış oluruz. İnsan ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla insandır. Herhangi bir engel insanın içindeki bu çok yönlü potansiyeli öldüremez. Yeter ki biz zihinlerimizdeki prangaları çözelim, engelleri kaldıralım." değerlendirmesini yaptı.
Açılışta Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberoviç, TİKA Başkanı Serkan Kayalar eşlik etti.
Emine Erdoğan daha sonra Srebrenitsa anneleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Saraybosna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar! Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Bosna Hersek'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]