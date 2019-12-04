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Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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