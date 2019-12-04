Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi - Son Dakika
Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu