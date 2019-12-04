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Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi
6 saat önce
Emine Erdoğan'ın müzeyi gezmesinden detaylar LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:51 Kaynak: AA
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