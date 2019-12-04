Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan, british museum'u gezdi
Son Dakika Güncel Emine erdoğan, british museum'u gezdi - Son Dakika

Emine erdoğan, british museum'u gezdi

6 saat önce

Emine Erdoğan, British Museum'u gezdiİngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen 'Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi'ni gezdi.

Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi

İngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen 'Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi'ni gezdi.

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen 'Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi'ni gezdi. Sergiyi gezen Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.

Emine erdoğan, british museum'u gezdi

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti
NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan, british museum'u gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]