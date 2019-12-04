Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'daki British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'daki British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.
Emine Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında ayrıca Somali Diasporası Heyeti'ni de kabul etti.
(İHA)
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