EMİNE ERDOĞAN BU EYLEM PLANIYLA VAN GÖLÜ İNŞALLAH LAYIKIYLA KORUNACAK - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ikinci büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı. Slayt gösterisinin ardından Emine Erdoğan, tekne turu yapmak için Van Gölü'nün İskele Sahili'ne geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Tuşba ilçesinde yaptırdığı arıtma tesisi; doğal güzelliği, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajları ile görenlerin hayran kaldığı Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak. Yıllardır göle dökülen atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, 180 milyon lira bütçeli. 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' ile Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu giderilecek.