EMİNE ERDOĞAN BU EYLEM PLANIYLA, VAN GÖLÜ İNŞALLAH LAYIKIYLA KORUNACAK - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN BU EYLEM PLANIYLA, VAN GÖLÜ İNŞALLAH LAYIKIYLA KORUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdikten sonra vapurla Van Gölü'nü gezerek, gölde başlatılan dip temizleme çalışmalarını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdikten sonra vapurla Van Gölü'nü gezerek, gölde başlatılan dip temizleme çalışmalarını izledi. Van Gölü'nde Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve dalgıç ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkartılan çöpleri görünce şaşırdığını söyleyen Erdoğan, Nasıl şaşırdım. Bir saatte bunlar çıktıysa bütün Van Gölü'nü düşünün neler var burada. Yazık günah. Burası bizim. Van bizim, Bitlis bizim, Türkiye bizim. Buraları korumamız, sahiplenmemiz lazım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, denizimizi de sokağımızı da öyle temiz tutmamız lazım. Temizleme çalışmaları başlamışken temiz kalsın bundan sonrası hiç olmazsa. Herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı söylüyorum diye konuştu.

Gençler ve çocukların Van Gölü kıyı temizleme etkinliğine de eşitlik eden Emine Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti. Erdoğan, ziyaretleri anısına dikilen ladin ağacına da su verdi. Erdoğan ve Bakan Kurum'a, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN BU EYLEM PLANIYLA, VAN GÖLÜ İNŞALLAH LAYIKIYLA KORUNACAK - Son Dakika

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