Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Bugün denizler ve okyanuslar, dünyanın plastik çöp deposu haline dönmüş durumda"
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Emine Erdoğan: "Bugün denizler ve okyanuslar, dünyanın plastik çöp deposu haline dönmüş durumda"

8 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin, Ziya Kalkavan Mesleki...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.
Emine Erdoğan: Bugün denizler ve okyanuslar, dünyanın plastik çöp deposu haline dönmüş durumda
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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