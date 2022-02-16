Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › EMİNE ERDOĞAN: BUGÜN İTİBARIYLA İZOLASYON SÜRECİMİ TAMAMLADIM - Son Dakika