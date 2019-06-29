Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, çay seremonisine katıldı
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Emine Erdoğan, çay seremonisine katıldı

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı.

Emine Erdoğan, çay seremonisine katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde lider eşlerine düzenlenen çay seremonisine katıldı. Çay seremonisi sonrası liderlerin eşlerine kültürel dans gösterisi gerçekleştirildi. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Emine Erdoğan, Çay, Güncel
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