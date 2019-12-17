Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi.

Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi. Sergide yer alan Cumhurbaşkanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, müzenin şeref defterini de imzaladı. Emine Erdoğan'a, ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Cenevre, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:30 Kaynak: İHA
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