ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü

25.03.2021 16:11

Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkıları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından...

Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkıları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene, Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, BM'nin Sudaki Yaşam Savunucusu ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercüment, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Asli Pasinler, Deniz Temiz Derneği TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile UNDP yetkilileri ve medya temsilcileri katıldı. Törende, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Sıfır Atık Projesi'nin BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılar nedeniyle UNDP Türkiye tarafından verilen 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'nü Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile çok özel bir farkındalığın ortak dilini konuştuklarını belirterek, çevre dostlarının yan yana ve hep birlikte olmasının büyük bir sinerji doğurduğunu hissettiğini söyledi.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Emine Erdoğan, görev süresi sona eren Tomasi'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'yi evi gibi görmesi gerektiğini vurguladı. İnsanın yaptığı hataları temize çekmesi imkanının son nefesine kadar bulunduğunu ve bu ümidin bugünün yanlışlarının yarının doğrularına çevrilmesi için kullanılması gerektiğini anlatan Emine Erdoğan, bilimin gerçeklerinin iklim krizi başta olmak üzere karanlık bir geleceğin işaretini verdiğini aktardı. Emine Erdoğan, bilim insanlarının, bugün yaşayan neslin çevreye yönelik tabloyu değiştirebilecek son nesil olduğunu söylediğini bildirerek, "İşte bu fırsatı değerlendirmeli, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak üzere daha çok çalışmalıyız. Çünkü doğanın tüm kaynakları insanlığın hem bugününün hem de gelecek nesillerinin ortak mirasıdır. Bu mirası, hakkından fazlasını alarak fütursuzca tüketmek asla kabul edilemez" dedi.

'ÖZGÜN KÜLTÜREL TECRÜBELERİMİZLE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ'

Türk kültürü ve medeniyetinde yer alan 'çevrenin emanet olarak görülmesi' yaklaşımına değinen Emine Erdoğan, "Tabiatla kurduğumuz ilişki öylesine derindir ki medeniyet tarihimiz doğa için kurulan türlü vakıflarla doludur. Su kaynaklarının korunmasından sokakların temizliğine, hastalanan göçmen kuşların tedavisinden leyleklerin doyurulmasına kadar tarihimizde nice çevre vakfı kurulmuştur. Sıfır Atık Projesi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun küçük bir adımıdır" diye konuştu.

Emine Erdoğan, doğanın insanlara emanet edilmiş bir dost olduğunu, insanın dostuna nasıl davranırsa tabiata da öyle davranması gerektiğini ancak tüm dünyada olduğu gibi sanayileşmenin etkilerinin bu anlayışı dönüştürdüğünü kaydederek, "Tüketim toplumu genişledikçe çevre sorunları artmıştır. Modern insan tabiata karşı yabancılaşmış hatta üzerinde tahakküm kurma hadsizliğine yeltenmiştir. Bugün ihtiyacımız olan öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmaktır, onun dostluğunu yeniden kazanmaktır. Birleşmiş Milletler gibi küresel çözümler sunan organizasyonların evrensel değerlerini paylaşıyoruz ve kendi özgün kültürel tecrübelerimizle katkı sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan; Emine Erdoğan'a takdim edilen ve cam sanatçısı Hande Erbük tarafından geri dönüştürülebilir cam ve metal malzeme kullanılarak hazırlanan ödül, dünyanın çok naif bir dengeye sahip ve kırılgan olduğunu temsil ediyor.

ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü
ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ANKARA-Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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