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Emine Erdoğan, Çevreye Olan Katkılarından Dolayı Un-Habitat Tarafından "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika

Emine Erdoğan, Çevreye Olan Katkılarından Dolayı Un-Habitat Tarafından "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" Ödülüne Layık Görüldü

02.06.2021 22:19
Emine Erdoğan, Çevreye Olan Katkılarından Dolayı Un-Habitat Tarafından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek vermesi, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye olan katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek vermesi, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye olan katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından takdim edildi.

UN Habitat'ın Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, "World Urban Forum" (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi unsurları içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi.

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski belediye başkanı, alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir" dedi.

"TABİAT AYRILMAZ VE PARÇALARA BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"

İstanbul'un 1996'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu etkinlik, girişimin savunduğu ilkelerin, dünya çapında görünürlüğünü artırmış, etkili sonuçlar vermişti" dedi.

İlerleyen zamanlarda Türkiye ve UN-Habitat arasında yeni ve güçlü iş birliklerini gerçekleştireceklerine işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir. Birleşmiş Milletler Habitat'a takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. "

Emine Erdoğan, tabiatın önemine dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır" ifadelerini kullandı.

"2023 YILINA KADAR, SIFIR ATIK'I ÜLKE ÇAPINDA TAM ANLAMIYLA YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu sorumluluk bilinciyle, 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını, ardından da Sıfır Atık Mavi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yalnızca 2017-2020 yılları arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranlarda ham madde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salınımı engellendi. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Sıfır atık yaşam kültürünün, insanlar arasında yaygınlaşması ve hakim bir anlayış olması için çalışma alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Bu konuda uluslararası her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek isterim. "

Emine Erdoğan, Büyük Anadolu medeniyetinin yüzyıllardır tabiatla kurduğu ilişkiden, örnek bir çevre kültürü oluştuğuna dikkati çekerek, "Şimdi, tüm dünyanın ihtiyacı olan, tabiatla yeniden kucaklaşmaktır. Ötekileştirdiğimiz tabiatın candan bir parçamız olduğunu yeniden hatırlama vaktidir" diye konuştu.

"TÜKENMİŞ BİR DÜNYANIN MAĞDURLARI DEĞİL, HIZLA İYİLEŞEN BİR TABİATIN ŞİFACILARI OLABİLİRSİNİZ"

Dünya'da 10-24 yaş arasında, 1, 8 milyar genç olduğunu ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi: "Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojilerinin de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum. "

Emine Erdoğan, çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü iş birliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılanlara çevre konularındaki üstün gayretlerinden ötürü şükranlarını da sunan Emine Erdoğan, "Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun" dedi.

UN-HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ SHARİF: "SIFIR ATIK PROJESİ, ÜLKEYİ GELECEK NESİLLER İÇİN KORUYUP MUHAFAZA EDİYOR"

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de Emine Erdoğan'ın atık yönetimi konusundaki çabalarının örnek alınması gerektiğini belirterek Sıfır Atık Projesinin başarılı bir proje olduğunu söyledi.

Sharif, projenin başladığı 2017 ile 2020 yılları arasındaki kazanımlara değinerek, "Türkiye, 2017-2020 yılları arasında 397 milyon ton ham madde, 315 milyon kilovat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu yaptı. Sıfır Atık Projesi, ülkeyi gelecek nesiller için koruyup muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dönüştürülemeyen atık miktarını azaltmak ve atık yönetimini teşvik etmek gibi konularda gösterdiği çabanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Sharif, "Emine Erdoğan'ı Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ilan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katı atık yönetimi ve Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve ilham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Sharif, Emine Erdoğan'ın çabalarının birçok siyasi lideri bir araya getirerek atık yönetimi konusunda siyasi gündem oluşturmaları için önemli olduğunu da vurgulayarak, "Türk halkına daha iyi bir gelecek bırakmak için örnek teşkil eden kararlılığınız, özveriniz ve çabanız hepimiz için bir ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Habitat'ın küresel atık krizini görerek Atık Alanında Akıllı Şehirler Girişimini başlattığını belirten Sharif, bu girişime dünyadan 200 şehrin katıldığını söyledi.

Bu girişim kapsamında şehirlerarası deneyim paylaşımının desteklendiğini de söyleyen Sharif, "Sıfır Atık Projenizin sonuçların görmek benim için memnuniyet verici. Türkiye'nin başarısı küresel anlamda liderlere atık yönetimi konusundaki zorluklardan şehirlerimizi kurtarmak için bir araya gelme konusunda ilham verecektir" diye konuştu.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üretim ve tüketimin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Sharif, "Habitat 2 ve İstanbul Deklarasyonu'nda sürdürülebilir kalkınmanın büyük ölçüde kentleşmeyi nasıl yönettiğimizi belirleyeceğini kabul ettik. Türkiye'nin küresel bir örnek olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Kayıt dışı yerleşimleri 1998'de yüzde 16'dan bugün yüzde 3'ün altına indirdi" değerlendirmesini yaptı.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki diğer Birleşmiş Milletler temsilcileri ve ilgili yabancı kuruluş temsilcileri, bazı belediye başkanları ile genç çevre aktivistleri de katıldı.

Programa katılan çevre aktivisti gençler, çevreyle ilgili istek ve taleplerini salonda bulunan deftere yazarak, ilettiler.

Ayrıca program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi.

Törene katılan gençlerde ilk kez çevre ile ilgili talep ve düşüncelerinin dikkate alınmasından dolayı memnuniyetlerini Emine Erdoğan'a iletti. Emine Erdoğan'da gençlere her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Törende, Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin tanıtım filmi gösterimi de yapıldı. Program sonunda Emine Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Emine Erdoğan, Çevreye Olan Katkılarından Dolayı Un-Habitat Tarafından Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu Ödülüne Layık Görüldü

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Emine Erdoğan, Çevreye Olan Katkılarından Dolayı Un-Habitat Tarafından 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu' Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika


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