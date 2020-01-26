Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar laboratuvarı açtı - Son Dakika
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Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar laboratuvarı açtı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şehit Arezki Adjoud İlkokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nın açılışına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şehit Arezki Adjoud İlkokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nın açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, TİKA tarafından donanım desteği verilen Arezki Adjoud İlkokulunu ziyaret etti.

Cezayir Kültür Bakanı Khalida Toumi'nin eşlik ettiği Emine Erdoğan, okulun bilgisayar laboratuvarının açılış törenine katıldı, sınıfları gezdi, TİKA'nın yaptığı tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili bilgi aldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Afrika, doğal zenginlikleri, kültürel birikimi ve güler yüzlü insanlarıyla geleceğe doğru yürümektedir. Umut ediyorum ki 21. yüzyıl Afrika için daha iyi bir yüzyıl olacaktır." dedi.

Yeni nesillerin teknolojik imkanlarla ne kadar çok buluşursa o kadar çok geleceğe hazır ve başarılı olacaklarını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bugün ülkemizin dostluk eli TİKA tarafından kurulan bu bilgisayar laboratuvarını açıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitim hayatlarına olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyorum."

Casbah Belediye Başkanı Ammar Zetili de konuşmasında destekleri için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA Başkanvekili Serkan Kayalar da TİKA'nın Cezayir'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Açılışta, Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da eşlik etti.

Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar laboratuvarı açtı

Emine Erdoğan, Bilgisayar, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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