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Emine Erdoğan, Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cezayir'e gelen Emine Erdoğan, TİKA tarafından Arezki Adjoud Okulu'nda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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