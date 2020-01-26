Emine Erdoğan, Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı - Son Dakika Dünya

Emine Erdoğan, Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cezayir'e gelen Emine Erdoğan, TİKA tarafından Arezki Adjoud Okulu'nda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cezayir'e gelen Emine Erdoğan, TİKA tarafından Arezki Adjoud Okulu'nda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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