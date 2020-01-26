Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı - Son Dakika
Emine Erdoğan Cezayir'de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir'de TİKA tarafından Arezki Adjoud ilkokulunda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı. İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Emine Erdoğan, Cezayir'le ikili ilişkilerin gelişmesini umduğunu belirtti. Erdoğan, konuşmanın ardından bilgisayar sınıfında bir araya geldiği öğrencilere hediye verdi. - CEZAYİR
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi