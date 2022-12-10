" Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Yusuf Ziya Gümüşel, Emine Erdoğan, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan: Çocuk İstismarı, İnsanlık Dışı Bir Suçtur, Sapkınlıktır! Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyorum - Son Dakika

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