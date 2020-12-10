Emine Erdoğan'dan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."