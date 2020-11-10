Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.
Emine Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"10 Kasım" etiketi ile yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygıyla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan 10 Kasım paylaşımı Açıklaması - Son Dakika