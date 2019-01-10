Emine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, elinde kamera ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, elinde kamera ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kameramanlarından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri, bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
SelenYALAZ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
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