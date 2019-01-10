Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Emine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, elinde kamera ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, elinde kamera ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kameramanlarından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri, bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

SelenYALAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

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