Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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23:43
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