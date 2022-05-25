Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika ülkelerine her yolculuğumun gönlümde yeri bir başkadır. Coğrafyalarımız farklı ama hissettiklerimiz aynı. Yıllar, ülkelerimiz arasındaki dostluk bağına güç kattı. Unutulmayacak hatıraları miras bırakan eşsiz coğrafyanın, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Afrika gezilerinde çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.