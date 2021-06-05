Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajını paylaştı.

Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel ile yaptığı "Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor" başlıklı röportajın linkine de yer verdi.