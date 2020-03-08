Emine Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum.

Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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