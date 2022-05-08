Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması

08.05.2022 10:24
Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti.

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Annelik duygusunu gönülden hisseden, dünyayı şefkati ile sarmalamış tüm kadınları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, sonraki paylaşımında da şunları kaydetti:

"Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan koruyucu annelerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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