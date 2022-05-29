Emine Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim mirasına yakışır bir eser olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbullularla buluştuğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan "85 milyonun bahçesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi zaferin kutlu armağanı İstanbul, taşıyla, toprağıyla yegane hazinemiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim mirasına yakışır bir eser, bugün İstanbullularla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrimize hayırlı, filizlenen her tohum, asırlık olsun."

Ayrıca Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sevgi Evlerinden gelen çocukların da aralarında bulunduğu 100 çocukla fidan dikerken ve anı olarak kütüğe plaka çakarken çekilen fotoğrafını da yer verdi.