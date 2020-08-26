Emine Erdoğan'dan atık malzemelerden yapılan ürünlere büyük ilgi - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan atık malzemelerden yapılan ürünlere büyük ilgi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"ndaki atık malzemeler ile yapılan ürünlere ilgi gösterdi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"ndaki el sanatlarını ziyaret etti. El sanatları alanında meşhur Adilcevaz ceviz ağaçlarından yapılan Adilcevaz Bastonu standını ziyaret eden Erdoğan bastonlara ve ebru sanatıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan ürünlere ilgi gösterdi. Baston ustası Cumali Birol tarafından atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan ürünleri hayranlıkla inceleyen Emine Erdoğan, en yakın zamanda atölyesini ziyaret etmek istediğini söyledi. Baston ustası Cumali Birol'da ziyaretleri anısına Emine Erdoğan'a atık boynuzdan kalemlik, ceviz ağacı kütüğünden ebru işlemeli sehpa ve ebru işlemeli küçük bastonlar hediye etti.