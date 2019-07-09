Emine Erdoğan'dan atölye açılışı
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna
Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı. Program ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Saraybosna'da faaliyet gösteren Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kurumu'nda TİKA tarafından yaptırılan atölyelerin açılışını yaptık. TİKA özel eğitimde tecrübe paylaşımı programı çerçevesinde Bosna Hersek'te 8 özel eğitim okulunda 16 atölyenin yapım ve donanımını sağladı" ifadelerini kullandı. - SARAYBOSNA
Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca