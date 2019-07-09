Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan atölye açılışı
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan'dan atölye açılışı

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.

Emine Erdoğan'dan atölye açılışı, System.String[]
Emine Erdoğan, Saraybosna, Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu'nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı. Program ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Saraybosna'da faaliyet gösteren Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kurumu'nda TİKA tarafından yaptırılan atölyelerin açılışını yaptık. TİKA özel eğitimde tecrübe paylaşımı programı çerçevesinde Bosna Hersek'te 8 özel eğitim okulunda 16 atölyenin yapım ve donanımını sağladı" ifadelerini kullandı. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 23:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan atölye açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]