EMİNE ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , twitter hesabında Babalar Günü mesajı yayınladı. Emine Erdoğan "Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" diyerek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

Emine Erdoğan, mesajına babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte çekilmiş fotoğrafını da ekledi.

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Emine Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf

- İstanbul