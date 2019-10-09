Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı

16 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum.

Emine Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türk Bayrağı görseline yer veren Emine Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'imize muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesine yer verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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