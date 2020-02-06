Emine Erdoğan'dan "dayanışma" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan "dayanışma" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de art arda yaşanan elim olayların dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de art arda yaşanan elim olayların dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, İdlib'deki saldırı, Van'daki çığ düşmesi ve İstanbul'daki uçak kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İdlib'de şehit olan askerlerin acısı tazeyken, Van'da meydana gelen çığ felaketleri ve İstanbul'da yaşanan uçak kazasının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan asker ve kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülke olarak art arda yaşadığımız bu elim olaylar, dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun."

Türkiye, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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