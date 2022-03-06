Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı

06.03.2022 01:29
Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj göndererek uluslararası topluma dayanışma ve barış çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj göndererek uluslararası topluma dayanışma ve barış çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi. Türk halkının içten sevgi ve saygılarını ileten Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları, Türk halkının dualarındadır. Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna'nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, tarihin yeteri kadar savaş ve gözyaşıyla dolu olduğunu ve savaşın acı sonuçlarının herkes tarafından bilindiğini aktardı. Türkiye'nin, savaştan kaçmış milyonların ev sahibi olduğunu dile getiren Erdoğan, 2011'de başlayan Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'ye sığınan yaklaşık 3,7 milyon Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı.Erdoğan, şunları kaydetti: "Yıllardır topraklarımızda hayata tutunmaya çalışan nice insanın mücadelesine şahit olduk. Ne kalplerde açılan yaralar kapanıyor ne de memleket hasreti diniyor. Tüm bu acıya rağmen, dünyanın göç yollarına yeni güzergahlar eklenmeye devam ediyor. ve maalesef o yollar yeni başlangıçlara değil, bir geçmişin kayboluşuna varıyor. Birinci elden bir tecrübeyle biliyoruz ki en kırılgan grubu oluşturan kadın ve çocuklar, savaşlardan orantısız şekilde etkileniyorlar. Çocukların isminin, ölüm haberlerinde geçtiği bir dünyada hiçbirimiz mutlu ve huzurlu olamayız. Ben de bir kadın, bir anne hem anneanne hem de babaanne olarak, tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyorum, halihazırda devam eden savaşları durdurmamız gerekirken, gelin yeni bir savaşa daha izin vermeyelim. İnsanlık geldiği noktada son derece yorgundur. Ülkelerin çatışmalarla değil, diplomasi ile sorunların üstesinden gelmesini diliyorum."Uluslararası topluma seslenen Emine Erdoğan, "Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden, nerede bir savaş varsa, barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır, barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum" diye konuştu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı - Son Dakika


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