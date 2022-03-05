Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı Açıklaması

05.03.2022 18:09
Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır." dedi.

Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi.

Olena Zelenskiy ve Ukrayna halkına, Türk halkının en içten sevgi ve saygılarını ileten Emine Erdoğan, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, "Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna'nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi." ifadelerini kullandı.

Tarih sayfalarının yeteri kadar savaş ve gözyaşıyla dolu olduğunu, savaşın acı sonuçlarının herkes tarafından bilindiğini belirten Emine Erdoğan, Türkiye'nin, savaştan kaçmış milyonların ev sahibi olduğunu, 2011'de başlayan Suriye savaşından kaçıp Türkiye'ye sığınan yaklaşık 3,7 milyon Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yıkılmış hayatlarını onarmaya, yitirdikleri umutlarını bulmalarına yardım etmeye çalıştıklarını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yıllardır topraklarımızda hayata tutunmaya çalışan nice insanın mücadelesine şahit olduk. Ne kalplerde açılan yaralar kapanıyor ne de memleket hasreti diniyor. Tüm bu acıya rağmen, dünyanın göç yollarına yeni güzergahlar eklenmeye devam ediyor. ve maalesef o yollar yeni başlangıçlara değil, bir geçmişin kayboluşuna varıyor. Birinci elden bir tecrübeyle biliyoruz ki, en kırılgan grubu oluşturan kadın ve çocuklar, savaşlardan orantısız şekilde etkileniyorlar. Çocukların isminin, ölüm haberlerinde geçtiği bir dünyada hiçbirimiz mutlu ve huzurlu olamayız.

Ben de bir kadın, bir anne, hem anneanne hem de babaanne olarak, tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyorum, halihazırda devam eden savaşları durdurmamız gerekirken, gelin yeni bir savaşa daha izin vermeyelim. İnsanlık geldiği noktada son derece yorgundur. Ülkelerin çatışmalarla değil, diplomasi ile sorunların üstesinden gelmesini diliyorum."

"Tüm dünyayı savaşa 'hayır' demeye davet ediyorum"

Ukrayna'da ve tüm dünyada savaşların bir an önce sona ermesini dileyen Emine Erdoğan, "Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden, nerede bir savaş varsa, barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın, üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır, barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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