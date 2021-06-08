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Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü

08.06.2021 15:35

Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü Erdoğan: "Dünya merhametle kurtulacak" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan'ın yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları" dolayısıyla 'vakıf insan ödülü'ne...

Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü

Erdoğan: "Dünya merhametle kurtulacak"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan'ın yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları" dolayısıyla 'vakıf insan ödülü'ne layık görüldü. Başkan Dündar, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası münasebetiyle düzenlenen Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2021 Vakıf İyilik Ödülleri"ni takdim etti. Dünyanın ilk hayvan hastanesi olan "Gurabahane-i Laklakan'ın (Düşkün Leylekler Evi) yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları" sebebiyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vakıf insan ödülü verildi.

Vakıflar Haftası'nın Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhteşem bir temayla düzenlediğini belirten Emine Erdoğan, ödüllerin "bütün iyilik ustaları"na verildiğini kaydetti. Ödüle layık görülen her ismin olağanüstü işlerle meşgül olduğunu, yetimlere, hastalara, öğrencilere ve darda kalmışlara sahip çıktığını belirten Erdoğan, Bayezid-i Bistami'nin birkaç karıncayı yuvasına geri bırakmak için uzun yollar kat ettiğine dikkat çekti.

Tüm vakıfların bir kalb-i selim ürünü olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Peki ya evlerde güvercin kuleleri yaptıran vakfa ne demeli? 1822'de, İstanbul'da Anadolu Hisarı civarında serbest gezen köpeklere yemek yedirmek için kurulan bir vakıf daha var. 19. yüzyılda, kuşların göç yolundaki Bursa'ya kurulan, göç esnasında yaralanan bütün kuşları tedavi eden Düşkün Leylekler Evi, dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Bunun gibi nice vakıf, insan olma sanatını en üst perdeden icra etmiş. Şunu unutmayalım ki, nasıl toprak erozyona uğruyorsa, değerlerimiz de zamanın erozyonuna uğruyor. Bugün infak etmenin ancak zengin olana mahsus bir şey olduğunu düşünüyoruz. Halbuki vakıf anlayışına göre paylaşmanın, bölüşmenin, biri bin yapan bereketi vardır. Sahip olduğumuz tüm değerleri kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak için uğraşırken, vakıf kültürünü birinci sıraya koyalım. Çünkü dünya kurtulacaksa, merhametle kurtulacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un da katıldığı toplantıda Emine Erdoğan, hayırseverlere "2021 Vakıf İnsan Ödülleri"ni takdim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, ihtiyaç sahiplerinden yardım elini esirgememesi, iyi insan ve toplum hizmetlerine inşası dolayısıyla, iş insanı Ünal Nafiz de kurduğu aşevi ile yaklaşık 12 yıldır sokak hayvanlarını beslemesi sebebiyle ödüle layık görüldü.

Dündar: "Ecdadımızın güzel hizmetini geleceğe aktarıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da aldığı vakıf insan ödülü ile ilgili yaptığı açıklamada, Vakıf Haftası'nda vakıf şehri Bursa olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan anlamlı bir ödül aldıklarını belirterek, "Dünyada insan haklarının dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere hizmet sunan ecdadımızın bu anlayışını günümüze taşıyıp, geleceğe aktarıyoruz. Bundan dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf insan ödülünü şahsımda Bursa'mıza, Osmangazi'mize vermiştir" ifadelerini kullandı.

Gurabahane-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri bulunmayan, kültürümüzün ve inancımızın hayvanlara verdiği önemin en güzel göstergesi olan dünyanın ilk hayvan hastanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Bursa'ya 'Osmanlı'nın ön sözü' denmesinin nedeni Türk kültürü ve inancını, kuruluş ruhunu en iyi yansıtan şehir olmasıdır. Osmangazi ilçemiz, Osman Gazi'nin adını taşıyan büyük bir medeniyetin eşiğidir. 19. yüzyıl sonlarında Bursa'da Haffaflar Çarşısı'ndaki esnaf, yaşlı bir insanı ücretli olarak tutarak düşkün leyleklere bakmış ve bu iş vakfa dönüşmüş. Gurabahane-i Laklakan ismiyle günümüze kadar gelen bu hizmeti, Osmangazi Belediyesi olarak kamulaştırdığımız binayla birlikte geleceğe aktarıyoruz. Dünyada insan haklarının dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere bu tür hizmetleri sunan ecdadımızın bu anlayışını bugüne taşıdık, geleceğe aktarıyoruz. Bu hizmet, bugün de takdir edilerek ödüle layık görülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnsan Ödülü, şahsımda Bursa'mıza, Osmangazi'mize verildi. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü
Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü
Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü
Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü
Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü

Mustafa Dündar, Emine Erdoğan, Osmangazi, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan Dündar'a 'vakıf insan' ödülü - Son Dakika


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