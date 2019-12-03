Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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