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Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Bütün engeller sevgiyle aşılır. Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bütün engellerin sevgiyle aşılabileceğini belirten Emine Erdoğan, "Kalplerdeki engelleri aşabilirsek, fiziki engelleri de hafifletebiliriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumsal duyarlılığımızı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
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