Emine Erdoğan'dan dünya şampiyonu milli boksörler Çakıroğlu ve Akbaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya şampiyonu olan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor. Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar." ifadelerini kullandı.