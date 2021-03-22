Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı Açıklaması

22.03.2021 13:31
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sadece 1 yıl içinde salgınla mücadelede kullanılan maske ve cerrahi eldiven gibi atıkların denizleri istila ettiğini belirterek, "Bu hata hepimizin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sadece 1 yıl içinde salgınla mücadelede kullanılan maske ve cerrahi eldiven gibi atıkların denizleri istila ettiğini belirterek, "Bu hata hepimizin." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın, tüm doğal kaynaklarıyla insanlığın ortak mirası olduğunu belirtti.

Bu mirasta kimsenin diğerinden daha fazla pay sahibi olmadığını vurgulayan Emine Erdoğan, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun, insanlık için eşit miktarda gerekli olduğunu ifade etti.

Kişi başına düşen su miktarının gün geçtikçe azaldığına işaret eden Emine Erdoğan, dünyada milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiğini, her gün binlerce kişinin temiz içme suyu bulamadığı için yaşamını kaybettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olağan kabul edilen bir bardak temiz su, Afrikalı bir annenin yegane duası olabiliyor. İsraf ettiğimiz her damlanın, yaşam mücadelesi veren insanların hayatını daha da zorlaştırdığını unutmayalım. Üstelik, bu zorlu şartlara maruz kalan, sadece insanlar değil. Su stresi, suyun kirlenmesi ve su alanlarının yok olması, birçok canlının yaşamını tehdit ediyor. Türler kayboluyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanlarının 2050'de okyanusların yeni sakinlerinin balıklar yerine plastik şişeler olacağını söylediğini aktaran Emine Erdoğan, yüzey suları ve yer altı sularının, her gün insan eliyle kirletildiğini kaydetti.

"Yeryüzü suları, ormanlar ve toprak, tüm canlıların ortak yurdudur"

Kullanılan kimyasal ve deterjanların sulara karışmasının büyük bir tehdit oluşturduğuna, ekosistemin tahrip olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece 1 yıl içinde, salgınla mücadelede kullandığımız maske ve cerrahi eldiven gibi atıklar denizleri istila etmiş durumda. Bu hata hepimizin. Oysa yeryüzü suları, ormanlar ve toprak, tüm canlıların ortak yurdudur ve hepsinin, tabiatta çiğnenemez hakları vardır.

Tüm canlıların karşı karşıya olduğu bu hayati sorunu, bizim adımıza bir başkası çözmeyecek. Beklediğimiz mucize, ancak ve ancak bireysel davranışlarımızı değiştirmekle mümkün olabilir. Sadece bir tişörtün üretiminde 2 bin 720 litre su harcandığını düşünürsek, eşyaları israf etmeden kullanıp geri dönüştürmenin önemi ortaya çıkar. Tek başına bunu bilmek bile bizi harekete geçirmeye yetmez mi?

Gelin, hepimiz bu güzel günde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım. Su kaynaklarını ve çevreyi koruma konusunda üzerimize düşeni yapacağımıza dair bir söz verelim.

Tüm insanlığın, yeryüzü sofrası etrafında buluşmuş tek bir aile olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Attığımız adımların, sürdürdüğümüz yaşam tarzının çevreye dost olup olmadığının muhakemesini yapalım."

Çocuklara doğa sevgisinin çok erken yaşlarda aşılanması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, onlara, ağacı, suyu, toprağı ve tüm hayvanları sevip korumanın, vatan sevgisine dahil olduğunun anlatılmasının önemini vurguladı.

Emine Erdoğan, "En değerli hazinemiz olduğu bilinciyle, ülkemizin doğal kaynaklarını var gücümüzle koruyalım. Temiz suyun, insan hakkı olduğunu unutmayalım. Dünyanın, kurtuluşa doğru adım attığı bir hikayenin kahramanı olalım. Suyun, herkes için erişilebilir olduğu bir dünya temennisiyle Dünya Su Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Dünya Su Günü, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim Futbol yorumcusu Serhan Türk'ten Erol Bulut'a eleştiri: Derbi sonrası istifa etmesini bekledim         
14:49
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi         
14:25
Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu         
14:06
Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı         
13:59
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei