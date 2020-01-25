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Emine Erdoğan'dan Elazığ depremi dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadesini kullandı.
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