Emine Erdoğan'dan Elazığ depremi dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Elazığ depremi dolayısıyla 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan Elazığ depremi dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan Elazığ depremi dolayısıyla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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