Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'dan 'Elbet bir gün buluşacağız' şarkısıyla 'evde kal' mesajı - Son Dakika
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:
"Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:18 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi