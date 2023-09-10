Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi

Son Güncelleme: 10.09.2023 12:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

"SAMİMİ EV SAHİPLİKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Emine Erdoğan, India, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Samsunspor, Süper Lig devlerinin yapamadığını yapıyor! Dünyaca ünlü golcü Alcacer formayı giymeye çok yakın
12:21 Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 100. yıl videosu ortalığı karıştırdı! EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanıldı
12:10 Survivor All Star 2024'ün 5'inci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu
11:58 Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor
11:41 Katar'dan gelen çılgın teklifi reddetti! İşte Aboubakar'ın elinin tersiyle ittiği para
11:32 Tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı! 3 ölü, 17 yaralı var
11:21 ''Türkülerin kraliçesi'' lakaplı sanatçı Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi
11:17 Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi
11:01 Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor
10:59 İzmir'de Suriyeli 3 kadını çocuklarıyla birlikte otobüsten indirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement