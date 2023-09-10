Emine Erdoğan'dan G20 Zirvesi paylaşımı: Hindistan'ın renkli geleneklerini tanımak mutluluk verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

"SAMİMİ EV SAHİPLİKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.