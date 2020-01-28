Emine Erdoğan'dan Gambiya'da Türk okuluna ziyaret - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Gambiya'da Türk okuluna ziyaret

6 saat önce

Emine Erdoğan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türk okulunu ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan Gambiya'da Türk okuluna ziyaret, System.String[]

Emine Erdoğan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türk okulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gambiya ziyareti sırasında TİKA tarafından tadilatı yaptırılan okulun ve caminin açılışına katılmasının ardından, Türk okuluna ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah-Barrow'nın eşliğinde ziyaret ettiği okulda sınıfları gezdi. Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nın Gambiya'nın başkenti Banjul'daki okulunun resmi açılışını yaptık. Gambiyalı ailelerin göz bebeği olan bu okulda yetişecek çocukların, Afrika'nın geleceği ve umudu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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