 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan\'dan Gazze\'deki masumlar için ateşkes paylaşımı
19.11.2023 12:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı! Araçların zincirsiz çıkışına izin verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement