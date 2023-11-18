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Emine Erdoğan'dan "Gazze için ortak çağrı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Emine Erdoğan'dan "Gazze için ortak çağrı" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, "İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.

Emine Erdoğan\'dan "Gazze için ortak çağrı" paylaşımı Açıklaması
18.11.2023 20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, " İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır." paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı.
Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır." ifadesini kullandı.
Lider Eşleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın videosunu gönderisine ekleyen Emine Erdoğan, ayrıca konum işaretiyle "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" etiketine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Gazze için ortak çağrı' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan "Gazze için ortak çağrı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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