Emine Erdoğan'dan, gıda bankacılığının yaygınlaştırılmasına destek - Son Dakika

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, 'Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu' raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile paylaştı.

Satır, "Sıfır atık kampanyası ile Türkiye'de çevre hassasiyetini öne çıkaran ve çeşitli faaliyetlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan; israfın önlenmesi için, özellikle gıdanın topraktan tabağa ulaşma sürecindeki kayıpların önüne geçilmesinde tarafsız şeffaf, etkin ve sürdürülebilir model olan 'gıda bankacılılığının yaygınlaştırılmasını' tavsiye ettiler" dedi.