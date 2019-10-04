Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını...

Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'da bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda katettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nü kutluyorum."

(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar
Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'dan Hayvan Hakları Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]