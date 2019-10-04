Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan'dan, 'hayvanları koruma günü' mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Emine erdoğan'dan, 'hayvanları koruma günü' mesajı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum" dedi.

Emine erdoğan'dan, 'hayvanları koruma günü' mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında, hayvanları severken çekilen fotoğraflara yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Son dakika: Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan'dan, 'hayvanları koruma günü' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]